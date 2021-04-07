Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"
Также дипломат рассказал о телефонных переговорах между Вашингтоном и Москвой.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность привлечения Соединённых Штатов к обсуждению вопросов урегулирования в Донбассе. По его мнению, участие американской стороны в "нормандском формате" делает невозможным её позиция.
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", — пояснил Рябков в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что "нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось ещё пять встреч на высшем уровне. В конце марта президент РФ Владимир Путин поговорил по видеосвязи с коллегами по "нормандскому формату" — лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президента Украины Владимира Зеленского на переговоры не позвали.
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