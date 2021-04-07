Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", — пояснил Рябков в беседе с РИА "Новости".

Напомним, что "нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось ещё пять встреч на высшем уровне. В конце марта президент РФ Владимир Путин поговорил по видеосвязи с коллегами по "нормандскому формату" — лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президента Украины Владимира Зеленского на переговоры не позвали.