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Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"

Также дипломат рассказал о телефонных переговорах между Вашингтоном и Москвой.

7 апреля 2021, 05:12
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность привлечения Соединённых Штатов к обсуждению вопросов урегулирования в Донбассе. По его мнению, участие американской стороны в "нормандском формате" делает невозможным её позиция.

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", пояснил Рябков в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, что "нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось ещё пять встреч на высшем уровне. В конце марта президент РФ Владимир Путин поговорил по видеосвязи с коллегами по "нормандскому формату" — лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президента Украины Владимира Зеленского на переговоры не позвали.

Авторы
Юлия Коновалова

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