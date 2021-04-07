Лавров допустил участие ЕС в Большом евразийском партнёрстве
Глава МИД подчеркнул, что участие в объединении открыто для всех государств континента, в том числе членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.
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Евросоюз сможет принять участие в Большом евразийском партнёрстве, если изъявит желание. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.
"Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства. Участие в нём открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", — отметил глава российского МИД.
Лавров выразил уверенность в том, что планомерное осуществление этого предложения не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но также станет заделом в формировании общеконтинентального пространства мира и стабильности.
Министр также заявил о заинтересованности России в наращивании сотрудничества с пакистанскими, индийскими и другими партнёрами в Евразии. По его мнению, страны объединяют общие интересы: обеспечение безопасности и повышение качества жизни народов.
Ранее сообщалось, что в ходе этого интервью Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поставлять вакцину от коронавируса нуждающимся странам.
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