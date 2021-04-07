Лавров допустил участие ЕС в Большом евразийском партнёрстве

Евросоюз сможет принять участие в Большом евразийском партнёрстве, если изъявит желание. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.

"Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства. Участие в нём открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", — отметил глава российского МИД.

Лавров выразил уверенность в том, что планомерное осуществление этого предложения не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но также станет заделом в формировании общеконтинентального пространства мира и стабильности.

Министр также заявил о заинтересованности России в наращивании сотрудничества с пакистанскими, индийскими и другими партнёрами в Евразии. По его мнению, страны объединяют общие интересы: обеспечение безопасности и повышение качества жизни народов.

Ранее сообщалось, что в ходе этого интервью Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поставлять вакцину от коронавируса нуждающимся странам.

Авторы