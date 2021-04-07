Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от коронавируса в другие страны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поставлять вакцину от коронавируса нуждающимся странам. Он отметил, что на данном этапе приоритетом является иммунизация населения.

"Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины", — сказал министр в интервью пакистанской газете News International.

По словам Лаврова, Россия ведёт в данном направлении большую работу. Так, соглашения о поставках вакцины "Спутник V" уже заключены с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено производство российского препарата. Он подчеркнул намерение Москвы и дальше помогать пострадавшим государствам и вносить вклад в борьбу с пандемией.

Глава МИД также отметил, что эффективно справиться с кризисом можно лишь объединившись, поэтому Россия с самого начала призывала своих партнёров к совместным шагам. В связи с этим Лавров призвал приостановить действие торговых барьеров, незаконных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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