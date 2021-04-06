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Путин и Болсонару обсудили по телефону поставки "Спутника V" в Бразилию

Главы государств также затронули вопросы двусторонней торговли, сотрудничества по линии оборонной промышленности, науки и технологии.

6 апреля 2021, 18:31
<p>Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин и бразильский лидер Жаир Болсонару провели телефонные переговоры, во время которых обсудили поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в эту южноамериканскую страну. Подробности беседы сообщила пресс-служба бразильского президента.

"Болсонару позвонил президенту России Владимиру Путину. <...> Обсуждались вопросы приобретения вакцины "Спутник V" и её производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничества по линии оборонной промышленности, науки и технологии", — уточнили в пресс-службе.

Болсонару также сказал Путину о необходимости увеличить количество бразильских предприятий, которым разрешён экспорт мясной продукции в РФ.

В пресс-службе Кремля подтвердили сообщение бразильских коллег и отметили, что в ходе переговоров Путин и Болсонару заявили, что настроены на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнёрства. Собеседники также выразили обоюдную заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей между Москвой и Рио-де-Жанейро.

Президент Бразилии решил обсудить с Путиным применение "Спутника V"

Президент Бразилии решил обсудить с Путиным применение "Спутника V"

Ранее Лайф писал о том, что в Бразилии произвели пилотную партию российского "Спутника V".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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