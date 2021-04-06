Президент Бразилии решил обсудить с Путиным применение "Спутника V"

Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о применении вакцины "Спутник V", которая проходит процедуру одобрения в стране. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источник.

По информации телеканала, Болсонару хочет связаться с президентом РФ уже во вторник и обсудить вопрос получения разрешения на использование вакцины в Бразилии. В настоящее время препарат проходит процедуру одобрения в Национальном агентстве санитарного надзора Anvisa. Разговор лидеров двух стран будет попыткой "выйти из тупика" с одобрением российской вакцины, отметил собеседник телеканала.