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Президент Бразилии решил обсудить с Путиным применение "Спутника V"

Болсонару хочет связаться с российским лидером 6 апреля.

6 апреля 2021, 04:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о применении вакцины "Спутник V", которая проходит процедуру одобрения в стране. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источник.

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По информации телеканала, Болсонару хочет связаться с президентом РФ уже во вторник и обсудить вопрос получения разрешения на использование вакцины в Бразилии. В настоящее время препарат проходит процедуру одобрения в Национальном агентстве санитарного надзора Anvisa. Разговор лидеров двух стран будет попыткой "выйти из тупика" с одобрением российской вакцины, отметил собеседник телеканала.

Ранее Лайф писал о том, что в Бразилии произвели пилотную партию российского "Спутника V".

Авторы
Юлия Коновалова

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