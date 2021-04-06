Президент Бразилии решил обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Болсонару хочет связаться с российским лидером 6 апреля.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о применении вакцины "Спутник V", которая проходит процедуру одобрения в стране. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источник.
По информации телеканала, Болсонару хочет связаться с президентом РФ уже во вторник и обсудить вопрос получения разрешения на использование вакцины в Бразилии. В настоящее время препарат проходит процедуру одобрения в Национальном агентстве санитарного надзора Anvisa. Разговор лидеров двух стран будет попыткой "выйти из тупика" с одобрением российской вакцины, отметил собеседник телеканала.
Ранее Лайф писал о том, что в Бразилии произвели пилотную партию российского "Спутника V".
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