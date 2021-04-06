США выразили готовность к диалогу с Россией по Украине
В ведомстве призвали Москву воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.
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Соединённые Штаты открыты к диалогу с Россией по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.
"Мы открыты к общению с Москвой", — заверил представитель внешнеполитического ведомства в беседе с РИА "Новости".
Он отметил при этом, что в США считают "внушающими доверие" сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной и в Крыму. В Госдепе призвали Москву воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины. На фоне этих сообщений президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому поддержку при "продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".
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