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Судья сломал челюсть и лишился семи зубов во время хоккейного матча — видео

Пострадавший признался, что после удара его рот болел так сильно, будто у него выпали все зубы.

6 апреля 2021, 04:17

В матче чемпионата Финляндии по хоккею между ХПК и "Юкуритом" произошёл инцидент, в котором пострадал главный судья встречи Юкка-Пекка Койстинен. В результате арбитр сломал челюсть и лишился семи зубов.

После броска хоккеиста ХПК Миро Руоконена шайба срикошетила от голкипера "Юкурита" Сами Райаниеми и отлетела в лицо судье, который тут же упал на лёд и долгое время не мог подняться. Койстинен получил серьёзную травму и не смог продолжить встречу.

"Сначала всё потускнело, словно выключили свет. Я упал, но сознание быстро вернулось. Когда я лежал на льду, то мне казалось, что все зубы выпали у меня изо рта. Рот сильно болит, но я не жалуюсь. Шайба могла попасть чуть ниже и угодила бы в шею, что было бы ещё хуже", приводит слова Койстинена Iltalehti.

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Четыре зуба у судьи полностью вылетели, а ещё три повреждены частично. Имеется перелом верхней челюсти и сотрясение. Интересно, что 38-летний судья в прошлом был профессиональным хоккеистом и за всю карьеру потерял только один зуб.

Ранее Лайф писал о роковом ударе шайбой хоккеиста молодёжки "Динамо".

Авторы
Юлия Коновалова

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