Экс-президент Армении Кочарян назвал главную ошибку Еревана в Карабахе

По мнению бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, завершить войну в Нагорном Карабахе можно было с "совершенно другим раскладом", но армянская сторона не стала брать на себя такую ответственность. Об этом политик рассказал в эфире Первого канала.

Он напомнил, что Россия делала максимум возможного, чтобы остановить войну, и "было известное предложение российского президента 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной".

"То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, и армянская сторона, армянский премьер не взяли на себя ответственность принять такое решение. Как премьер объяснил, народ его бы не понял и обвинили бы его в предательстве", — заявил Кочарян.

По мнению экс-президента Армении, потери Карабаха к концу войны оказались в десятки раз больше, чем было по состоянию на 19 октября, а персональную ответственность за это несёт премьер Армении. Кочарян заметил, что о реванше речи быть не может, так как нынешнее состояние армии и страны в целом не позволяет это сделать. Также экс-президент выразил надежду на то, что "есть какие-то возможные перспективы" вернуть утерянные территории.

Ранее Лайф писал о том, что экс-президент Армении Кочарян заявил о том, что премьер не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим.

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