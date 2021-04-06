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Экс-президент Армении Кочарян назвал главную ошибку Еревана в Карабахе

Также политик заявил, что "есть какие-то возможные перспективы" вернуть утерянные территории.

6 апреля 2021, 03:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/presidentrobertkocharyan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Robert Kocharyan</a></p>

Фото © Facebook / Robert Kocharyan

По мнению бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, завершить войну в Нагорном Карабахе можно было с "совершенно другим раскладом", но армянская сторона не стала брать на себя такую ответственность. Об этом политик рассказал в эфире Первого канала.

Он напомнил, что Россия делала максимум возможного, чтобы остановить войну, и "было известное предложение российского президента 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной".

"То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, и армянская сторона, армянский премьер не взяли на себя ответственность принять такое решение. Как премьер объяснил, народ его бы не понял и обвинили бы его в предательстве", заявил Кочарян.

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По мнению экс-президента Армении, потери Карабаха к концу войны оказались в десятки раз больше, чем было по состоянию на 19 октября, а персональную ответственность за это несёт премьер Армении. Кочарян заметил, что о реванше речи быть не может, так как нынешнее состояние армии и страны в целом не позволяет это сделать. Также экс-президент выразил надежду на то, что "есть какие-то возможные перспективы" вернуть утерянные территории.

Ранее Лайф писал о том, что экс-президент Армении Кочарян заявил о том, что премьер не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим.

Авторы
Юлия Коновалова

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