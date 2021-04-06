Назван единственный способ избежать похмелья
При этом отсутствие неприятных ощущений после бурной вечеринки — не очень хороший симптом.
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Много закуски и воды не избавит от похмелья, вопреки распространённому заблуждению. Спастись от неприятных последствий "веселья" поможет единственный способ, заявил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов.
"Избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу. Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов", — сказал Буеверов в беседе с "АиФ".
По словам врача, избытком высших спиртов "грешат" дешёвые вина в коробках и плохо перегнанный самогон. При этом Буеверов отметил, что отсутствие похмелья после бурной вечеринки — не очень хороший симптом. Он может указывать на первую стадию алкоголизма.
А ранее Лайф сообщал о значительно возросшем за период пандемии уровне потребления крепкого и дорогого алкоголя.
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