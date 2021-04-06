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"Полиция его прижала": Анна Калашникова оказалась знакома с организатором "голых" съёмок с моделями в Дубае

Артистка предположила, что девочкам заплатили много денег ради этой фотосессии.

6 апреля 2021, 02:44
<p>Фото © Instagram/ <a href="https://www.instagram.com/p/CNILZXqFhVf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annakalash</a></p>

Фото © Instagram/ annakalash

Певица и телеведущая Анна Калашникова сейчас находится в Дубае, где ранее задержали моделей с Украины за обнажённый фотосет. Звезда ток-шоу прилетела на неделю моды и в первый же день ужинала в компании друга бизнесмена, который и устроил съёмку с голыми девушками на балконе.

По словам артистки, в её кругах все обсуждают эту историю. После мероприятий она вместе с подругой отправилась на ужин к своему приятелю-поляку, который теперь живёт в ОАЭ. Он весьма влиятельный человек, имеет свой бренд косметики, известный на весь мир. В той же компании был мужчина, который является другом бизнесмена, организовавшего фотосессию. Оказалось, что он также владелец здания, где появились голые модели.

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"Позвал десять девочек с Украины и не думал, что так всё закончится. Он до сих пор не понимает, почему девочек задержали, держат под стражей в тюрьме. Его полиция тоже прижала, серьёзно оштрафовала. Я так и не поняла, зачем он раздел девочек на балконе, зачем он устроил такое безумие в мусульманской стране", — сказала Калашникова в интервью kp.ru.

Певица предположила, что девочкам заплатили очень много денег, раз они решились на столь откровенную съёмку. По словам артистки, они должны были понимать, что будут арестованы.

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Калашникова назвала эту историю "очень странной". Она добавила, что несколько лет назад в Дубае произошёл похожий скандал, когда хозяева отеля пожаловались на моделей, которые выкладывали в "Инстаграме" обнажённые снимки из гостиницы и ходили по фойе в купальниках.

Ранее Лайф рассказывал о возмущении властей Дубая, вызванном фотосессией с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание: тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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