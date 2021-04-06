"Полиция его прижала": Анна Калашникова оказалась знакома с организатором "голых" съёмок с моделями в Дубае

Певица и телеведущая Анна Калашникова сейчас находится в Дубае, где ранее задержали моделей с Украины за обнажённый фотосет. Звезда ток-шоу прилетела на неделю моды и в первый же день ужинала в компании друга бизнесмена, который и устроил съёмку с голыми девушками на балконе.

По словам артистки, в её кругах все обсуждают эту историю. После мероприятий она вместе с подругой отправилась на ужин к своему приятелю-поляку, который теперь живёт в ОАЭ. Он весьма влиятельный человек, имеет свой бренд косметики, известный на весь мир. В той же компании был мужчина, который является другом бизнесмена, организовавшего фотосессию. Оказалось, что он также владелец здания, где появились голые модели.

"Позвал десять девочек с Украины и не думал, что так всё закончится. Он до сих пор не понимает, почему девочек задержали, держат под стражей в тюрьме. Его полиция тоже прижала, серьёзно оштрафовала. Я так и не поняла, зачем он раздел девочек на балконе, зачем он устроил такое безумие в мусульманской стране", — сказала Калашникова в интервью kp.ru.

Певица предположила, что девочкам заплатили очень много денег, раз они решились на столь откровенную съёмку. По словам артистки, они должны были понимать, что будут арестованы.

Калашникова назвала эту историю "очень странной". Она добавила, что несколько лет назад в Дубае произошёл похожий скандал, когда хозяева отеля пожаловались на моделей, которые выкладывали в "Инстаграме" обнажённые снимки из гостиницы и ходили по фойе в купальниках.

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