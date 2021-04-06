Учёные при помощи овец раскрыли тайну долголетия

Учёные из Норвегии, Великобритании и Канады более 20 лет исследовали диких овец в Шотландии и выяснили, что продолжительность жизни обуславливает длина концевых участков хромосом – теломер, а не их сохранность. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Длина теломер считается основным признаком старения. Чем они короче, тем выше риск смерти, для всех позвоночных это универсальное правило. Эта величина определяется в основном генетикой и наследственностью, в то время как степень их истощения зависит от условий жизни и окружающей среды.

Ранее было до конца не ясно, какой из этих факторов больше влияет на концевые участки хромосом. Для изучения группа учёных выбрала диких овец соайской породы, которые обитают на островах Шотландии. Их продолжительность жизни весьма коротка, поэтому исследователи смогли проследить несколько поколений, что невозможно повторить на людях.

Почти 20 лет специалисты собирали данные, а потом при помощи многомерных моделей проанализировали зависимость между длиной теломер, степенью их изношенности и последующей выживаемостью животных в зависимости от разнообразных факторов. Выяснилось, что продолжительность жизни связана только с длиной, но не с сохранностью. Первый параметр связан только с наследственностью, но не со стрессами, окружающей средой и питанием.

Таким образом, долголетие имеет генетическую основу, резюмируют учёные. Авторы исследования полагают, что открытие сыграет важную роль в контроле длительности жизни и предполагают продолжить опыты.

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