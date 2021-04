Учёные при помощи овец раскрыли тайну долголетия

Учёные из Норвегии, Великобритании и Канады более 20 лет исследовали диких овец в Шотландии и выяснили, что продолжительность жизни обуславливает длина концевых участков хромосом – теломер, а не их сохранность. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.