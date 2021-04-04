Учёные раскрыли секрет идеальной диеты для долголетия

Чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо придерживаться пятиразового питания, при этом нужно каждый день съедать две порции фруктов и три — овощей. Об этом сообщает китайская газета Science and Technology Daily.

Отмечается, что диета, которая богата фруктами и овощами, способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней, которые чаще всего становятся причинами смерти. Уточняется, что такой результат возможен при ежедневном употреблении именно пяти порций фруктов и овощей. При этом если увеличить их количество, то эффективность диеты снизится.

Исследователи также отмечают, что не все овощи и фрукты одинаково полезны для долголетия. Например, горох, кукуруза и картофель не снижают риск смертельных заболеваний. Для сохранения здоровья отлично подойдут шпинат, латук, цитрусовые, ягоды и морковь.

Ранее кардиолог назвал полезные для здоровья сердца продукты. Важна также физическая активность, а именно аэробные нагрузки, отметил врач.

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