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Учёные раскрыли секрет идеальной диеты для долголетия

Рацион прост, но важно не переборщить.

4 апреля 2021, 06:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо придерживаться пятиразового питания, при этом нужно каждый день съедать две порции фруктов и три — овощей. Об этом сообщает китайская газета Science and Technology Daily.

Отмечается, что диета, которая богата фруктами и овощами, способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней, которые чаще всего становятся причинами смерти. Уточняется, что такой результат возможен при ежедневном употреблении именно пяти порций фруктов и овощей. При этом если увеличить их количество, то эффективность диеты снизится.

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Исследователи также отмечают, что не все овощи и фрукты одинаково полезны для долголетия. Например, горох, кукуруза и картофель не снижают риск смертельных заболеваний. Для сохранения здоровья отлично подойдут шпинат, латук, цитрусовые, ягоды и морковь.

Ранее кардиолог назвал полезные для здоровья сердца продукты. Важна также физическая активность, а именно аэробные нагрузки, отметил врач.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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