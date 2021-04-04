Стали известны самые популярные среди россиян объекты коллекционирования
При этом большинство участников исследования заявили, что не имеют подобного хобби.
Фото © Pixabay
Среди наиболее популярных объектов коллекционирования у россиян есть такие, как монеты, статуэтки, игрушки и марки. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Так, большинство опрошенных коллекционеров признались, что собирают монеты и бумажные деньги разных стран и эпох. Нумизматикой увлекается каждый четвёртый (25%). На втором месте по популярности находятся статуэтки и фигурки.
Многие россияне также собирают игрушки (9%), марки, книги, открытки и календарики (по 5%), музыкальные записи и посуду (по 3%). В число распространённых для коллекционирования предметов также попали магниты (2%). При этом 24% опрошенных ответили "Другое", имея в виду коллекционирование растений, свечей, зажигалок, камней, минералов, фотографий, старинных вещей и так далее.
Отмечается, что только 27% респондентов заявили, что собирают коллекции, а 73% участников опроса сообщили, что не делают этого из-за отсутствия интереса, нежелания хранить "пылесборники" или нехватки места. Всего в исследовании приняли участие 5 тысяч человек.
Ранее Лайф рассказывал, что на продажу выставили коллекцию зажигалок, которую собирали 60 лет. Часть экземпляров представляет особую ценность и хранится в банковской ячейке.
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