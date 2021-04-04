Картридж с игрой Mario продали за 50,5 млн рублей

Игра хранилась в оригинальной упаковке с плёнкой около 35 лет.

Запечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. для приставки NES, который был куплен более 35 лет назад, продан на онлайн-аукционе американского многонационального аукционного дома Heritage Auction за 660 000 долларов (50,5 млн рублей).

Фото © Heritage Auction

Известно, что игра хранилась в оригинальной упаковке с плёнкой. Примерно 35 лет назад покупатель приобрёл её для подарка на Рождество, однако положил в один из шкафчиков письменного стола в доме и вскоре об этом забыл.

Компания Wata, занимающаяся оценкой предметов видеоигровых коллекций, выдала картриджу оценку в 9,6 балла из 10. Таких картриджей в мире насчитывается не более десяти штук. Кроме того, на упаковке есть рекламная наклейка и отсутствует товарный знак.