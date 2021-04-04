Картридж с игрой Mario продали за 50,5 млн рублей
Игра хранилась в оригинальной упаковке с плёнкой около 35 лет.
Фото © Shutterstock
Запечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. для приставки NES, который был куплен более 35 лет назад, продан на онлайн-аукционе американского многонационального аукционного дома Heritage Auction за 660 000 долларов (50,5 млн рублей).
Фото © Heritage Auction
Известно, что игра хранилась в оригинальной упаковке с плёнкой. Примерно 35 лет назад покупатель приобрел её для подарка на Рождество, однако положил в один из шкафчиков письменного стола в доме и вскоре об этом забыл.
Компания Wata, занимающаяся оценкой предметов видеоигровых коллекций, выдала картриджу оценку в 9,6 балла из 10. Таких картриджей в мире насчитывается не более десяти штук. Кроме того, на упаковке есть рекламная наклейка и отсутствует товарный знак.
Напомним, что в 2016 году известный геймдизайнер Мишель Ансель, создатель Beyond Good & Evil и серии Rayman, сообщил, что он нашёл потерянный картридж с так и не вышедшей игрой о Реймане. Пропажу удалось обнаружить лишь спустя четверть века.
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