Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2021, 01:44
3543

Картридж с игрой Mario продали за 50,5 млн рублей

Игра хранилась в оригинальной упаковке с плёнкой около 35 лет.

Запечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. для приставки NES, который был куплен более 35 лет назад, продан на онлайн-аукционе американского многонационального аукционного дома Heritage Auction за 660 000 долларов (50,5 млн рублей).

Фото © Heritage Auction

Фото © Heritage Auction

Известно, что игра хранилась в оригинальной упаковке с плёнкой. Примерно 35 лет назад покупатель приобрёл её для подарка на Рождество, однако положил в один из шкафчиков письменного стола в доме и вскоре об этом забыл.

Компания Wata, занимающаяся оценкой предметов видеоигровых коллекций, выдала картриджу оценку в 9,6 балла из 10. Таких картриджей в мире насчитывается не более десяти штук. Кроме того, на упаковке есть рекламная наклейка и отсутствует товарный знак.

Первый в истории твит продали на аукционе почти за $3 миллиона
Первый в истории твит продали на аукционе почти за $3 миллиона

Напомним, что в 2016 году известный геймдизайнер Мишель Ансель, создатель Beyond Good & Evil и серии Rayman, сообщил, что он нашёл потерянный картридж с так и не вышедшей игрой о Реймане. Пропажу удалось обнаружить лишь спустя четверть века.

BannerImage

Фото © Shutterstock

Артем Порвин
  • Новости
  • Игры
  • аукционы
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar