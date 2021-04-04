Полиция дерзко "накрыла" богослужение и оказалась в очень неловкой ситуации. Видео © Twitter / lukedepulford / status

В Лондоне волну возмущения подняли действия полицейских, которые "накрыли" пасхальное богослужение — заявились в храм польско-католической церкви и потребовали, чтобы прихожане быстро расходились. Один из стражей порядка без церемоний занял место у алтаря и угрожал собравшимся штрафами в размере 200 фунтов стерлингов (около 22 тысячи рублей).

Как пишет The Daily Mail, это случилось на юге британской столицы, на Бэлхэм-Хай-стрит. Полиция заявилась на пятничную службу около пяти вечера, когда собор, судя по видео, был полон людей. Один из офицеров взошёл на алтарь и потребовал, чтобы они шли по домам, так как ужесточённые коронавирусные ограничения запрещают такие собрания.

Однако дело в том, что нынешние правила в Великобритании разрешают проведение религиозных собраний, пока их участники соблюдают социальную дистанцию. В связи с этим теперь вопросы возникли к самой полиции. Церковь обратилась за разъяснениями к руководству непрошеных гостей в форме. А ещё британцы накинулись на них с критикой в соцсетях. Там пишут, что стражи порядка повели себя неподобающе, позорно и крайне оскорбительно в такой важный для верующих день перед Пасхой.

Впрочем, и на улицах Великобритании не все соблюдают коронавирусные ограничения. Накануне в Лондоне, например, прошли масштабные митинги.

Авторы