В Лондоне прошли масштабные демонстрации, задержано более 20 человек — видео

Задержания на акциях протеста в Лондоне. Видео © Twitter / Subject Access

Свыше 20 человек были задержаны во время субботних акций протеста в Лондоне. Основанием для этого стали в том числе нападения на полицейских. В одном случае женщину отправили в участок за появление на акции с ножом.

"Kill the Bill" #protest held to be opposed for the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill, at Trafalgar Square in #London, United Kingdom #AAhttps://t.co/HSPJvwUgh4



📸: Hasan Esen pic.twitter.com/lh0xMrh1Cx — Anadolu Images (@anadoluimages) April 3, 2021

Как передаёт РИА "Новости", в полиции не исключили, что общее число задержанных может увеличиться. Около десяти правоохранителей пострадали. В полиции уточнили, что большинство участников акций вели себя корректно и соблюдали все правила.

Самая многочисленная из субботних акций протеста была против закона о расширении полномочий правоохранителей, она получила название KillTheBill. В демонстрации приняли участие от 2 до 4 тысяч человек. Кроме того, на Трафальгарской площади состоялся митинг против сексуального домогательства к женщинам. Многие участницы демонстрации потом приняли участие и в акции KillTheBill.

Как сообщалось ранее, в Лондоне задержали более 30 человек на марше против карантина, связанного с коронавирусом.

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