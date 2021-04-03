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В Лондоне прошли масштабные демонстрации, задержано более 20 человек — видео

Поводы для митингов были разные, в том числе предложение расширить права полиции.

3 апреля 2021, 22:10

Задержания на акциях протеста в Лондоне. Видео © Twitter / Subject Access

Свыше 20 человек были задержаны во время субботних акций протеста в Лондоне. Основанием для этого стали в том числе нападения на полицейских. В одном случае женщину отправили в участок за появление на акции с ножом.

Как передаёт РИА "Новости", в полиции не исключили, что общее число задержанных может увеличиться. Около десяти правоохранителей пострадали. В полиции уточнили, что большинство участников акций вели себя корректно и соблюдали все правила.

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Самая многочисленная из субботних акций протеста была против закона о расширении полномочий правоохранителей, она получила название KillTheBill. В демонстрации приняли участие от 2 до 4 тысяч человек. Кроме того, на Трафальгарской площади состоялся митинг против сексуального домогательства к женщинам. Многие участницы демонстрации потом приняли участие и в акции KillTheBill.

Как сообщалось ранее, в Лондоне задержали более 30 человек на марше против карантина, связанного с коронавирусом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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