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В Сербии вакцинировалась от ковида 107-летняя бабушка

Каким именно препаратом привилась долгожительница, не уточняется.

3 апреля 2021, 21:42
<p>Фото © Facebook / dzns.rs</p>

Фото © Facebook / dzns.rs

Жительница Сербии 1914 года рождения, проживающая в городе Нови-Сад, успешно получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Пожилая женщина чувствует себя отлично.

Как отмечается, 107-летняя Илона Ковач является старейшей жительницей второго по величине города Сербии. Прививку от ковида ей сделали дома, сообщили РИА "Новости" в городской поликлинике.

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"Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова", — отметила координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович.

Как сообщал Лайф, Сербия стала одной из первых стран, где разрешили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Вакцинация этим препаратом в Сербии началась 5 января.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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