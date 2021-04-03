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"Сейчас было бы очень плохо": Заразившийся ковидом президент Аргентины отметил важность вакцинации

Привившийся в январе политик не ощущает никаких симптомов инфекции и даже может ездить на велосипеде.

3 апреля 2021, 18:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/alferdez/status/1376613714233802753/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alberto Fernández</a></p>

Фото © Twitter / Alberto Fernández

Сдавший положительный тест на коронавирус президент Аргентины Альберто Фернандес заметил, что без прививки от инфекции чувствовал бы себя намного хуже.

"Вакцина действует. Нужно ею прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо", — сказал Фернандес в интервью аргентинскому порталу "Инфобае".

В центре Гамалеи пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины, заразившемуся ковидом после прививки

В центре Гамалеи пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины, заразившемуся ковидом после прививки

Глава южноамериканского государства не наблюдает у себя симптомов болезни. По его словам, анализы крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты. Лечащий врач Фернандеса даже разрешил ему ходить и ездить на велосипеде в маске.

Напомним, Фернандес привился российской вакциной "Спутник V" в начале 2021 года. Однако в ночь на 3 апреля у политика поднялась температура и появилась лёгкая головная боль, а тест на ковид показал положительный результат.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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