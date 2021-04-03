"Сейчас было бы очень плохо": Заразившийся ковидом президент Аргентины отметил важность вакцинации
Привившийся в январе политик не ощущает никаких симптомов инфекции и даже может ездить на велосипеде.
Фото © Twitter / Alberto Fernández
Сдавший положительный тест на коронавирус президент Аргентины Альберто Фернандес заметил, что без прививки от инфекции чувствовал бы себя намного хуже.
"Вакцина действует. Нужно ею прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо", — сказал Фернандес в интервью аргентинскому порталу "Инфобае".
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Глава южноамериканского государства не наблюдает у себя симптомов болезни. По его словам, анализы крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты. Лечащий врач Фернандеса даже разрешил ему ходить и ездить на велосипеде в маске.
Напомним, Фернандес привился российской вакциной "Спутник V" в начале 2021 года. Однако в ночь на 3 апреля у политика поднялась температура и появилась лёгкая головная боль, а тест на ковид показал положительный результат.
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