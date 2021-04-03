"Сейчас было бы очень плохо": Заразившийся ковидом президент Аргентины отметил важность вакцинации

Сдавший положительный тест на коронавирус президент Аргентины Альберто Фернандес заметил, что без прививки от инфекции чувствовал бы себя намного хуже.

"Вакцина действует. Нужно ею прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо", — сказал Фернандес в интервью аргентинскому порталу "Инфобае".

Глава южноамериканского государства не наблюдает у себя симптомов болезни. По его словам, анализы крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты. Лечащий врач Фернандеса даже разрешил ему ходить и ездить на велосипеде в маске.

Напомним, Фернандес привился российской вакциной "Спутник V" в начале 2021 года. Однако в ночь на 3 апреля у политика поднялась температура и появилась лёгкая головная боль, а тест на ковид показал положительный результат.

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