Бывший министр экономики предрёк россиянам проблемы с банками
Однако кредитные организации будут готовы пойти навстречу гражданам.
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У заёмщиков в России могут возникнуть проблемы, если банки не продлят реструктуризацию кредитов по рекомендациям Центробанка. Об этом заявил экс-министр экономики страны Андрей Нечаев.
"У заёмщика возникнут проблемы. Надо будет находить деньги для того, чтобы платить кредит. Или где-то в другом банке перекредитовываться", — приводит его слова Ura.ru.
Нечаев также назвал и худший сценарий развития ситуации, когда банки начнут возвращать деньги заёмщиков через суд.
Однако, как уточнил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, кредитные организации готовы пойти навстречу клиентам и смогут продлить реструктуризацию, если заёмщик добросовестный.
Ранее Лайф сообщал, что с 1 апреля заёмщики не смогут подать заявление о реструктуризации кредитов, если они заболели коронавирусом или потеряли доход в период пандемии. Такие рекомендации ЦБ РФ действовали с 20 марта 2020 года, но регулятор уже рекомендовал кредитным организациям России продлить льготы.
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