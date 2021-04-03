Пытался уйти от полиции: появилось видео момента столкновения машины каршеринга с такси в Москве
Выехавший на встречку водитель ранее был лишён прав.
Скриншот видео © Telegram / Дептранс Москвы
Пытался уйти от полиции: появилось видео момента столкновения машины каршеринга с такси в Москве. Видео © LIFE, Telegram / Дептранс Москвы
Как сообщалось ранее, в Москве на улице Орджоникидзе произошло столкновение машины каршеринга с автомобилем такси. В результате аварии погибло два человека. Стало известно, что водитель каршеринга спровоцировал ДТП, пытаясь уйти от полицейских. Видео момента столкновения опубликовал Дептранс Москвы.
В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств. В настоящий момент перекрыты две полосы движения по улице Орджоникидзе по направлению к ТТК, отметили в Дептрансе Москвы. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы города, детали инцидента выясняются.
Как сообщили в ГИБДД, водитель каршеринга выехал на встречную полосу, пытаясь уйти от полицейских. Кроме того, ранее мужчина был лишён прав за отказ от медосвидетельствования.
А на днях в крупное ДТП попал российский блогер Эдвард Бил. Его синий Audi вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. В результате пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Эдвард дал первые показания: якобы его автомобиль Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль. 3 апреля суд запретил блогеру водить авто и покидать пределы дома.
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