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Пожизненно осуждённый маньяк из Тольятти признался в ещё одном убийстве

В списке жертв — свыше 30 человек, но не исключено, что он может быть гораздо шире.

3 апреля 2021, 17:18
<p>Олег Рыльков. Фото © LIFE</p>

Олег Рыльков. Фото © LIFE

Маньяк Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание в "Чёрном дельфине", признался в ещё одном преступлении. Речь идёт о расправе над пенсионеркой в мае 1994 года.

Дело об убийстве женщины оставалось нераскрытым все эти годы. Однако на днях тольяттинский потрошитель (так называют Рылькова в родных краях) решил поделиться с силовиками информацией о ещё одном преступлении. Как сообщает изданию "КП-Самара" источник в правоохранительных органах, мужчина задушил пенсионерку ради денег.

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"Он дал показания в присутствии адвоката. Рыльков сообщил все детали, которые есть в материалах дела, он помнит расположение предметов, мебели в доме, способ удушения, характер нанесения травм и прочее. Всё это указывает на то, что именно он убил Клементьеву", — заявил собеседник.

Впрочем, пока нельзя утверждать, что Рыльков действительно причастен к трагедии. В ситуации предстоит разобраться следователям. Однако вполне возможно, что преступника этапируют в Самарскую область для дачи показаний.

Стоит отметить, что запоздалые чистосердечные признания для Олега Рылькова не такое уж редкое явление. Например, в 2000 году он признался в одном из убийств. Потом долгое время Рыльков спокойно отбывал свой срок в "Чёрном дельфине". Пока в 2012-м снова не начал говорить. И тогда же благодаря очередной исповеди убийцы в 2012 году в Тольятти раскрыли ещё два изнасилования несовершеннолетних. Также в 2019 году Рыльков признался, что причастен ещё к двум убийствам детей. Сейчас на счету преступника не менее 35 изнасилований и 10 убийств. Вероятно, что этот список ещё шире.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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