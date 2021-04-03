Пожизненно осуждённый маньяк из Тольятти признался в ещё одном убийстве
В списке жертв — свыше 30 человек, но не исключено, что он может быть гораздо шире.
Олег Рыльков. Фото © LIFE
Маньяк Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание в "Чёрном дельфине", признался в ещё одном преступлении. Речь идёт о расправе над пенсионеркой в мае 1994 года.
Дело об убийстве женщины оставалось нераскрытым все эти годы. Однако на днях тольяттинский потрошитель (так называют Рылькова в родных краях) решил поделиться с силовиками информацией о ещё одном преступлении. Как сообщает изданию "КП-Самара" источник в правоохранительных органах, мужчина задушил пенсионерку ради денег.
"Он дал показания в присутствии адвоката. Рыльков сообщил все детали, которые есть в материалах дела, он помнит расположение предметов, мебели в доме, способ удушения, характер нанесения травм и прочее. Всё это указывает на то, что именно он убил Клементьеву", — заявил собеседник.
Впрочем, пока нельзя утверждать, что Рыльков действительно причастен к трагедии. В ситуации предстоит разобраться следователям. Однако вполне возможно, что преступника этапируют в Самарскую область для дачи показаний.
Стоит отметить, что запоздалые чистосердечные признания для Олега Рылькова не такое уж редкое явление. Например, в 2000 году он признался в одном из убийств. Потом долгое время Рыльков спокойно отбывал свой срок в "Чёрном дельфине". Пока в 2012-м снова не начал говорить. И тогда же благодаря очередной исповеди убийцы в 2012 году в Тольятти раскрыли ещё два изнасилования несовершеннолетних. Также в 2019 году Рыльков признался, что причастен ещё к двум убийствам детей. Сейчас на счету преступника не менее 35 изнасилований и 10 убийств. Вероятно, что этот список ещё шире.
Жестокого убийцу из Тамбовской области, изнасиловавшего и "закопавшего живой" школьницу, посадили на 24 года
А ранее Лайф сообщал, что суд арестовал главного нефролога Петербурга, расчленившего и выбросившего жену в мусорку.
Лента новостей
Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома
сегодня в 17:13
Сменившая пол звезда "Дома-2" обматерила таксиста и пожаловалась на угрозы хейтеров — видео
сегодня в 17:04
Во Франции восьмилетний ребёнок нашёл в саду гранату времён Первой мировой
сегодня в 16:59
Выбор редакции
"Увидела, что пальца нет совсем": Жертва "азиатского маньяка" требует с него миллион на протез
Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в США
Пьющая мать — горе в семье: Лайф узнал о малышке из Ростовской области, которую держали на привязи и морили голодом
Пытался уйти от полиции: появилось видео момента столкновения машины каршеринга с такси в Москве
Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома
Комментариев: 0