Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома

Команда блогера Эдварда Била, который является фигурантом дела о резонансном ДТП в центре Москвы, сможет и дальше публиковать посты в соцсетях и выкладывать видео. На их деятельность никак не влияет решение суда в отношении пранкера. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.

"Если ему установили такую меру пресечения, как запрет определённых действий, то в принципе ему разрешено всё, что не запрещено. Если ему запрещено пользоваться интернетом, то сам он, конечно, не может выходить в интернет", — объяснил юрист.

При этом, отметил он, такие ограничения не накладываются на остальных членов команды Била.

Ранее Лайф рассказывал, что суд не стал арестовывать блогера, запретив ему покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться автомобилем.

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