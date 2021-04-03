Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома
Суд запретил пранкеру выходить за пределы квартиры и пользоваться авто.
Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb
Команда блогера Эдварда Била, который является фигурантом дела о резонансном ДТП в центре Москвы, сможет и дальше публиковать посты в соцсетях и выкладывать видео. На их деятельность никак не влияет решение суда в отношении пранкера. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.
"Если ему установили такую меру пресечения, как запрет определённых действий, то в принципе ему разрешено всё, что не запрещено. Если ему запрещено пользоваться интернетом, то сам он, конечно, не может выходить в интернет", — объяснил юрист.
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При этом, отметил он, такие ограничения не накладываются на остальных членов команды Била.
Ранее Лайф рассказывал, что суд не стал арестовывать блогера, запретив ему покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться автомобилем.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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