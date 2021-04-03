Очевидец — о поведении Эдварда Била сразу после резонансного ДТП: Подходил к людям и предлагал помощь

"Не скрывался": Очевидец рассказал Лайфу, как вёл себя Эдвард Бил сразу после аварии. Видео © LIFE

Блогер Эдвард Бил не пытался скрыться с места ДТП, которое устроил 1 апреля в центре Москвы. Парень подходил к пострадавшим людям и уточнял, нужна ли им помощь. Об этом Лайфу рассказал таксист, который стал очевидцем аварии.

"Я не видел, что Эдвард Бил скрывался. Я видел, что он реально подходил к людям и спрашивал, нужна ли какая-то помощь, все ли целы. Он бегал между машинами и потом подошёл уже к "фольксвагену", заглянул к женщине", — сказал Денис.

По словам собеседника Лайфа, сам Эдвард Бил и пассажиры "Лэнд Ровера" вышли первыми из своих автомобилей. Пострадавшим водителям помощь оказывали очевидцы и участники аварии. Как утверждает таксист, женщину на "фольксвагене" также пытались освободить из повреждённой машины. Однако люди решили дождаться спасателей.

Ранее Лайф сообщал, что суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била. Пранкеру запретили покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

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