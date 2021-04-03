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"Хотелось бы, чтобы всё было по закону": Жена Эдварда Била пришла к суду, где блогеру изберут меру пресечения

Пока в здание никого не пускают, в том числе адвокатов задержанного пранкера.

3 апреля 2021, 09:48

Скриншот © LIFE

"Хотелось бы, чтобы всё было по закону": Жена Эдварда Била пришла к суду, где блогеру изберут меру пресечения. Видео © LIFE

Супруга блогера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре Москвы, пришла к зданию суда, где сегодня состоится заседание по избранию меры пресечения пранкеру. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

"Хотелось бы, чтобы всё было по закону, чтобы были установлены все обстоятельства", — поделилась с журналистами Диана.

"Ни за что размотал другого": Как Эдвард Бил угрожал виновникам аварий, пока не стал таким сам

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Пока в здание суда никого не пускают, в том числе адвокатов.

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

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Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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