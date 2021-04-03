"Хотелось бы, чтобы всё было по закону": Жена Эдварда Била пришла к суду, где блогеру изберут меру пресечения. Видео © LIFE

Супруга блогера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре Москвы, пришла к зданию суда, где сегодня состоится заседание по избранию меры пресечения пранкеру. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

"Хотелось бы, чтобы всё было по закону, чтобы были установлены все обстоятельства", — поделилась с журналистами Диана.

Пока в здание суда никого не пускают, в том числе адвокатов.

Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

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