"Хотелось бы, чтобы всё было по закону": Жена Эдварда Била пришла к суду, где блогеру изберут меру пресечения
Пока в здание никого не пускают, в том числе адвокатов задержанного пранкера.
Скриншот © LIFE
"Хотелось бы, чтобы всё было по закону": Жена Эдварда Била пришла к суду, где блогеру изберут меру пресечения. Видео © LIFE
Супруга блогера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре Москвы, пришла к зданию суда, где сегодня состоится заседание по избранию меры пресечения пранкеру. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
"Хотелось бы, чтобы всё было по закону, чтобы были установлены все обстоятельства", — поделилась с журналистами Диана.
Пока в здание суда никого не пускают, в том числе адвокатов.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.
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