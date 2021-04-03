Буханкина из "Сватов" назвала сроки выхода седьмого сезона сериала

Российская актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину в популярном сериале "Сваты", рассказала, как продвигаются съёмки последних серий седьмого сезона. По словам артистки, процесс осложняют ограничения, введённые из-за ковида.

"Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта из Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме", — пояснила артистка в интервью изданию "Собеседник".

Также Железняк добавила, что хозяева домов, которые были задействованы в съёмках сериала, радушно принимали актёров и всю бригаду. Однако имели место быть и неприятные инциденты.

"Помню, снимали под Киевом, вытоптали весь двор и огород семье, у которой арендовали дом. Они даже нас впускать больше не хотели", — отметила артистка.

Авторы