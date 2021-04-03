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Категорий: 18

Буханкина из "Сватов" назвала сроки выхода седьмого сезона сериала

Долгожданные выпуски снимают уже почти четыре года.

3 апреля 2021, 09:33
<p>Фото © Instagram / jeleznyak_official</p>

Фото © Instagram / jeleznyak_official

Российская актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину в популярном сериале "Сваты", рассказала, как продвигаются съёмки последних серий седьмого сезона. По словам артистки, процесс осложняют ограничения, введённые из-за ковида.

"Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта из Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме", — пояснила артистка в интервью изданию "Собеседник".

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Также Железняк добавила, что хозяева домов, которые были задействованы в съёмках сериала, радушно принимали актёров и всю бригаду. Однако имели место быть и неприятные инциденты.

"Помню, снимали под Киевом, вытоптали весь двор и огород семье, у которой арендовали дом. Они даже нас впускать больше не хотели", — отметила артистка.

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А ранее стало известно, какой герой появится в новом сезоне "Сватов".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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