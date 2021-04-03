В Приморье мост обрушился из-за затора льда на реке — видео

В Приморье из-за затора льда на реке обрушился мост. Видео © Telegram / PrimaMedia.Приморье

В Приморском крае затор льда на реке стал причиной обрушения моста. Инцидент произошёл в Красноармейском районе региона, в селе Лукьяновка. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что деревянный мост связывает между собой сразу несколько населённых пунктов. Под натиском глыб льда опоры сооружения не выдержали и обрушились, утянув за собой пролёты мостового настила.

Движение по мосту приостановлено для всех видов транспорта. На место происшествия выезжала глава муниципалитета Наталья Пантелеева, проводится заседание комиссии КЧС района по данному случаю.

В результате обрушения, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее Лайф рассказывал, что глыба льда обрушилась на авто с людьми в Мурманской области. Пострадавших нет, но машине нанесён внушительный ущерб.

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