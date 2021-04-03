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В Сбере объяснили прогноз о начале третьей волны коронавируса в России

Аналитическая модель демонстрирует лишь сезонный рост заболеваемости.

3 апреля 2021, 09:20
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Говорить о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России преждевременно. Об этом, комментируя сообщения СМИ, заявили в Сбере.

Ранее эксперты аналитического сервиса "Сбериндекс" представили прогноз, согласно которому к середине апреля суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ может превысить 15 тысяч человек. При этом заболеваемость начнёт расти уже завтра, 4 апреля. Так, сначала показатель станет больше на 198 случаев, а затем количество заражённых будет в среднем увеличиваться на 570 человек ежедневно.

В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

Представители кредитной организации уточнили, что данная аналитическая модель демонстрирует лишь сезонный рост заболеваемости, который обусловлен переходом к более тёплому температурному режиму, а речи о третьей волне коронавируса здесь не идёт.

Также отмечается, что прогноз "Сбериндекса" основывается на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель Seir, которая, в свою очередь, помогает описать динамику распространения вируса и таким образом прогнозирует прирост числа заболевших в зависимости от степени соблюдения мер предосторожности в том или ином регионе страны.

В России насчитали почти 7 млн привитых от коронавируса

В России насчитали почти 7 млн привитых от коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что в России с начала пандемии коронавируса зафиксировали 100 017 летальных исходов болезни. При этом за прошедшие сутки было зафиксировано 384 умерших.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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