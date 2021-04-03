В Новой Москве задержали убийцу спортивного журналиста Кокурхоева
С 2017 года мужчина находился в международном розыске.
Ризван Котиев (слева) и Амерхан Кокурхоев (справа). Фото © gazetaingush.ru
Правоохранители задержали Ризвана Котиева, в 2017 году убившего спортивного журналиста Амерхана Кокурхоева. Об этом сообщает Mash.
Задержание прошло в поселении Московский в Новой Москве. Сейчас преступник заключён под стражу.
Напомним, на 27-летнего телеведущего Амерхана Кокурхоева напали 1 января 2017 года. Между ним и Котиевым завязалась драка, к которой подключился также отец последнего Руслан Джамалдинов. Котиев нанёс сопернику удар ножом в сердце, из-за чего молодой журналист скончался в больнице. Джамалдинов был задержан через несколько дней после случившегося и приговорён к 8,5 года колонии строгого режима. Второй участник преступления подался в бега и с того времени находился в международном розыске.
Кокурхоев вёл спортивные и молодёжные программы, работая в Национальной телерадиокомпании Ингушетии. За полгода до гибели он возглавил пресс-службу администрации Сунженского района.
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