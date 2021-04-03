Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Суд арестовал сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети в Барнауле

Парень действовал по указу "куратора".

3 апреля 2021, 09:46

Суд в Барнауле на два месяца арестовал молодого человека, готовившего акции устрашения против мигрантов по заданию украинской националистической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Алтайскому краю.

"Центральным районным судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — приводит текст сообщения ТАСС.

ФСБ задержала в Омске 11 членов международной экстремистской организации

ФСБ задержала в Омске 11 членов международной экстремистской организации

Напомним, сотрудники ФСБ арестовали молодого человека накануне. Установлено, что по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" он намеревался совершить акции "прямого действия" как в отношении объектов массового скопления мусульман, так и в отношении органов государственной власти. Он планировал подрыв барнаульской мечети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка из Барнаула не стриглась 9 лет, и теперь её лучший наряд — роскошные волосы: 10 горячих фото

сегодня в 09:00

Суд арестовал главного нефролога Петербурга, расчленившего и выбросившего жену в мусорку

вчера в 14:16

"Она в коме": Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в резонансном ДТП с Эдвардом Билом

сегодня в 10:17

ГБР Украины завело дело о госизмене на Медведчука и Козака

сегодня в 10:20

В Хакасии у федеральной трассы загорелась сухая трава — видео

сегодня в 10:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1