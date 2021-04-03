Суд арестовал сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети в Барнауле
Парень действовал по указу "куратора".
Суд в Барнауле на два месяца арестовал молодого человека, готовившего акции устрашения против мигрантов по заданию украинской националистической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Алтайскому краю.
"Центральным районным судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — приводит текст сообщения ТАСС.
Напомним, сотрудники ФСБ арестовали молодого человека накануне. Установлено, что по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" он намеревался совершить акции "прямого действия" как в отношении объектов массового скопления мусульман, так и в отношении органов государственной власти. Он планировал подрыв барнаульской мечети.
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