Рекрутеры назвали вакансии в России с зарплатой 500 тысяч рублей

Специалисты сервиса HeadHunter призвали россиян поверить в себя и представили подборку вакансий с окладом от 100 до 500 тысяч рублей.

Предлагаемые должности разделены на три категории: самые высокооплачиваемые вакансии в Москве, в других городах страны и на удалёнке.

В столице вполне реально зарабатывать от 250 до 750 тысяч. Для этого можно стать коммерческим партнёром в нефтехимической отрасли (500 тысяч рублей), заместителем технического директора (от 400 до 550 тысяч), стоматологом-хирургом-имплантологом (от 300 до 750 тысяч) или ведущим менеджером по работе с клиентами в инвестиционной компании (от 300 до 600 тысяч).

По стране высокая зарплата предлагается начальнику оздоровительного лагеря в Набережных Челнах (до 500 тысяч рублей), главному инженеру-конструктору в Казани (от 300 тысяч), руководителю отдела аренды в новом торгово-развлекательном комплексе в Санкт-Петербурге (от 300 тысяч) или менеджеру по продажам металлопроката в Новосибирске (до 300 тысяч). Неплохо заработать можно в Ростове (директор кластера магазинов торговой сети "Пятёрочка", от 200 тысяч), в Сочи (дизайнер интерьера, от 100 до 500 тысяч), в Перми (врач-косметолог, от 150 до 250 тысяч) или в Астрахани (врач-стоматолог, от 150 до 300 тысяч).

В формате удалённой работы можно стать менеджером по продаже новостроек (до 530 тысяч рублей), архитектором (от 300 тысяч), управляющим сетью студий лазерной эпиляции (до 250 тысяч), репетитором русского языка как иностранного (от 250 до 360 тысяч) или продуктовым аналитиком (до 250 тысяч).

Ранее Лайф рассказывал, что россияне из-за коронавируса массово захотели быть хакерами.

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