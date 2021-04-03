В Москве найдено тело актрисы из фильма "Двое в пути" Нины Зоткиной, две недели пролежавшее в квартире

В Москве обнаружено тело актрисы из фильма "Двое в пути" Нины Зоткиной, умершей в своей квартире две недели назад при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщил режиссёр и кинопродюсер Михаил Дегтярь.

"Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь. Не буду уточнять подробности. Две недели там пролежала умершая хозяйка, очень хорошая актриса Нина Зоткина", — написал он в "Фейсбуке".

Актрисе было 69 лет. Других подробностей об обстоятельствах её смерти не приводится.

На счету актрисы съёмки в 21 кинокартине, самые популярные из которых — "Быть человеком", "Расписание на завтра", "Приключения маленького папы". За роль Оли Чумаковой в картине "Двое в пути" она получила премии на кинофестивалях в Праге и Донецке.

Ранее Лайф сообщал о смерти актрисы Лианы Жвании, сыгравшей королеву в "Двенадцати месяцах".

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