"Последний секс был в 2003 году": Маша Малиновская откровенно рассказала об одиночестве

Телеведущая Маша Малиновская в своё время крутила бурные романы и была заветной мечтой для многих мужчин. Однако сейчас это всё в прошлом. В недавнем интервью Маша призналась, что давно ни с кем не встречается и даже уже забыла о сексе.

"Я не хочу, чтобы меня трахали. Я хочу, чтобы меня любили. Если мужчина этого не делает, значит, он намерен делать первое… У меня секс в последний раз был где-то в 2003 году", — призналась теледива в новом выпуске шоу "Люсьен, дай знать!" на "Ютубе".

40-летняя Малиновская разоткровенничалась и заявила, что она чересчур неуверенный в себе человек. Поэтому, по словам телезвезды, в отношениях с мужчинами ей нужны доказательства любви. А в ссорах она всегда уходит первой, рассчитывая, что за ней побегут.

"Наверное, это из детства. Меня как-то недолюбили родители. Я никогда не считала себя красивой девочкой. Поэтому мне всегда нужны доказательства", — пояснила звезда.

Кроме того, Маша рассказала, что ненавидит жадных мужчин. Она вспомнила один случай с первым супругом, за который ей до сих пор стыдно. По словам телеведущей, её бывший после ужина в ресторане пересчитывал чек с помощью калькулятора.

Напомним, что в начале 2000-х в СМИ часто пестрели заголовки о новых романах Малиновской. Однако недолгие интрижки никогда не заканчивались созданием семьи. И лишь в 2011 году телеведущая стала мамой. При этом отец мальчика сейчас не поддерживает отношения с Машей.

Маша Малиновская — российская модель и телеведущая — стала известной благодаря своему участию в многочисленных провокациях и скандалах. Перебравшись из родного города в Москву, Малиновская устроилась ведущей на канал "Муз-ТВ". С него и началась её стремительная телевизионная карьера. Маша стала вести сразу несколько популярных проектов: "10 sexy", развлекательное шоу "Империя", хит-парад "Лучшая двадцатка". Кроме того, она пробовала свои силы в политике и пении. Подробнее о биографии Малиновской читайте на сайте uznayvse.ru.

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