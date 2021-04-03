Суд отправил под домашний арест задержанного депутата Ярославской облдумы Фомичёва
Ему предъявлено обвинение в посредничестве по делу о взятке в особо крупном размере.
Фото © Instagram / roman_fomichev
Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения депутату областной думы от партии "Единая Россия" Роману Фомичёву, отправив его под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года", — приводит текст сообщения ТАСС.
В суде уточнили, что Фомичёву предъявили обвинение в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения.
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