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Суд отправил под домашний арест задержанного депутата Ярославской облдумы Фомичёва

Ему предъявлено обвинение в посредничестве по делу о взятке в особо крупном размере.

3 апреля 2021, 13:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CCvIHrYpKwP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roman_fomichev</a></p>

Фото © Instagram / roman_fomichev

Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения депутату областной думы от партии "Единая Россия" Роману Фомичёву, отправив его под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года", — приводит текст сообщения ТАСС.

В суде уточнили, что Фомичёву предъявили обвинение в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения.

В Ярославле задержан депутат облдумы Роман Фомичёв

В Ярославле задержан депутат облдумы Роман Фомичёв

Ранее Лайф сообщал, что в Алтайском крае задержали представителя губернатора в заксобрании Стеллу Штань, которая подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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