Суд отправил под домашний арест задержанного депутата Ярославской облдумы Фомичёва

Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения депутату областной думы от партии "Единая Россия" Роману Фомичёву, отправив его под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года", — приводит текст сообщения ТАСС.

В суде уточнили, что Фомичёву предъявили обвинение в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения.

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