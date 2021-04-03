Макгрегор подтвердил информацию о третьем поединке с Пуарье в UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в новой публикации в "Инстаграме" объявил о третьем поединке с американцем Дастином Пуарье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который состоится 10 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что Пуарье подписал контракт на данный бой, а с Макгрегором была достигнута устная договорённость.

"Бой назначен. 10 июля вы увидите, кто такой Макгрегор", — написал Конор.

Отметим, что впервые соперники сошлись в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. При этом во втором поединке (в январе 2021 года) Пуарье взял реванш, победив после технического нокаута во втором раунде.

Конору Макгрегору 32 года. На его счету 22 победы и 5 поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, а позднее стал первым в истории бойцом организации, который владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулёгкой и лёгкой) одновременно.

Ранее Лайф сообщал, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба) одержал победу в дебютном поединке в Bellator. На счету россиянина пока нет ни одного поражения.

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