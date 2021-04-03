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Коронавирус не сломил лидера "Локомотива": Крыховяк забил шикарный гол "Ротору"

Российская премьер-лига вернулась после перерыва на матчи национальных команд.

3 апреля 2021, 13:02
<p>Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"</p>

Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" со счётом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Автором первого гола стал Гжегож Крыховяк, который сдал положительный тест на коронавирус в сборной Польши. Хавбек быстро восстановился от болезни и продолжает оставаться в хорошей форме, в чём все убедились в Волгограде.

Второй гол на 79-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. И у "Локо" теперь восемь побед подряд.

Железнодорожники поднимаются на третью строчку в турнирной таблице с 43 очками, правда, главные конкуренты свои матчи ещё не сыграли. У волгоградской команды 18 очков и 13-е место.

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РПЛ. 24-й тур

"Ротор" — "Локомотив" — 0:2

Голы: Крыховяк 21' (0:1), Жемалетдинов 79' (0:2)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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