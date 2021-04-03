Коронавирус не сломил лидера "Локомотива": Крыховяк забил шикарный гол "Ротору"
Российская премьер-лига вернулась после перерыва на матчи национальных команд.
Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" со счётом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Автором первого гола стал Гжегож Крыховяк, который сдал положительный тест на коронавирус в сборной Польши. Хавбек быстро восстановился от болезни и продолжает оставаться в хорошей форме, в чём все убедились в Волгограде.
Второй гол на 79-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. И у "Локо" теперь восемь побед подряд.
Железнодорожники поднимаются на третью строчку в турнирной таблице с 43 очками, правда, главные конкуренты свои матчи ещё не сыграли. У волгоградской команды 18 очков и 13-е место.
РПЛ. 24-й тур
"Ротор" — "Локомотив" — 0:2
Голы: Крыховяк 21' (0:1), Жемалетдинов 79' (0:2)
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