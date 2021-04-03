Коронавирус не сломил лидера "Локомотива": Крыховяк забил шикарный гол "Ротору"

Московский "Локомотив" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" со счётом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Автором первого гола стал Гжегож Крыховяк, который сдал положительный тест на коронавирус в сборной Польши. Хавбек быстро восстановился от болезни и продолжает оставаться в хорошей форме, в чём все убедились в Волгограде.