Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Вторым стал Антон Бабиков, бронзу завоевал Алексей Шевченко.
Фото © Instagram / garanichev_evgeniy
Биатлонист Евгений Гараничев оказался победителем 15-километрового масс-старта, прошедшего в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.
По ходу гонки он допустил три промаха на огневых рубежах, однако последнюю стрельбу провёл чисто и вместе с Антоном Бабиковым и Алексеем Шевченко ушёл в борьбу за медали.
На финишный створ именно у Гараничева осталось больше сил, и он смог одержать победу. Вторым стал Бабиков, также допустивший три промаха, а замкнул тройку призёров Шевченко с четырьмя непопаданиями.
Ранее Лайф рассказывал, что биатлонистка Наталья Ушкина, которая с нового сезона будет выступать за Румынию, стала чемпионкой России в гонке преследования.
Выбор редакции
Гараничев извинился за опоздание на гонку этапа Кубка мира в США
Из России снова бегут биатлонисты: чемпионка страны в новом сезоне будет выступать за Румынию
Был бесконечно предан профессии: спортсмены рассказали о заслуженном тренере Загорулько
Суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы
Витамины в мусорную корзину: доктор Мясников раскрыл главную ошибку в приготовлении картофеля
Комментариев: 0