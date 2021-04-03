Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Евгений Гараничев оказался победителем 15-километрового масс-старта, прошедшего в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.

По ходу гонки он допустил три промаха на огневых рубежах, однако последнюю стрельбу провёл чисто и вместе с Антоном Бабиковым и Алексеем Шевченко ушёл в борьбу за медали.

На финишный створ именно у Гараничева осталось больше сил, и он смог одержать победу. Вторым стал Бабиков, также допустивший три промаха, а замкнул тройку призёров Шевченко с четырьмя непопаданиями.

Ранее Лайф рассказывал, что биатлонистка Наталья Ушкина, которая с нового сезона будет выступать за Румынию, стала чемпионкой России в гонке преследования.

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