Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Вторым стал Антон Бабиков, бронзу завоевал Алексей Шевченко.

3 апреля 2021, 11:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B8JGiLOJi5k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">garanichev_evgeniy</a></p>

Фото © Instagram / garanichev_evgeniy

Биатлонист Евгений Гараничев оказался победителем 15-километрового масс-старта, прошедшего в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.

По ходу гонки он допустил три промаха на огневых рубежах, однако последнюю стрельбу провёл чисто и вместе с Антоном Бабиковым и Алексеем Шевченко ушёл в борьбу за медали.

На финишный створ именно у Гараничева осталось больше сил, и он смог одержать победу. Вторым стал Бабиков, также допустивший три промаха, а замкнул тройку призёров Шевченко с четырьмя непопаданиями.

Елисеев и Павлова выиграли спринты на чемпионате России по биатлону

Елисеев и Павлова выиграли спринты на чемпионате России по биатлону

Ранее Лайф рассказывал, что биатлонистка Наталья Ушкина, которая с нового сезона будет выступать за Румынию, стала чемпионкой России в гонке преследования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гараничев извинился за опоздание на гонку этапа Кубка мира в США

17 февраля, 00:36

Из России снова бегут биатлонисты: чемпионка страны в новом сезоне будет выступать за Румынию

вчера в 21:40

Был бесконечно предан профессии: спортсмены рассказали о заслуженном тренере Загорулько

сегодня в 10:01
Life

Суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы

сегодня в 11:51

Витамины в мусорную корзину: доктор Мясников раскрыл главную ошибку в приготовлении картофеля

сегодня в 11:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1