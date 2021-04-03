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В Саратове в коллекторе нашли тело женщины

Назначена экспертиза, чтобы выяснить причины её смерти.

3 апреля 2021, 11:23
<p>Фото © <a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1554047/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Саратовской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Саратовской области

В Кировском районе Саратова одна из местных жительниц обнаружила в тепловом коллекторе, расположенном неподалёку от многоэтажного жилого дома, тело женщины. Об ужасающей находке она тут же сообщила в полицию, отмечается на сайте областного СУ СК РФ.

Спасатели извлекли труп из колодца, теперь правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей.

Останки женщины обнаружили в коллекторе в Иркутске

Останки женщины обнаружили в коллекторе в Иркутске

Следователи уже осмотрели место происшествия и тело женщины. Проводится комплекс проверочных мероприятий, также назначено судебно-медицинское исследование в целях установления причин смерти.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве нашли тело актёра из "Глухаря", больше месяца пролежавшее в квартире. С 67-летним артистом произошла трагедия, но каким образом — непонятно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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