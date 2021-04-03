В Саратове в коллекторе нашли тело женщины

В Кировском районе Саратова одна из местных жительниц обнаружила в тепловом коллекторе, расположенном неподалёку от многоэтажного жилого дома, тело женщины. Об ужасающей находке она тут же сообщила в полицию, отмечается на сайте областного СУ СК РФ.

Спасатели извлекли труп из колодца, теперь правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей.

Следователи уже осмотрели место происшествия и тело женщины. Проводится комплекс проверочных мероприятий, также назначено судебно-медицинское исследование в целях установления причин смерти.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве нашли тело актёра из "Глухаря", больше месяца пролежавшее в квартире. С 67-летним артистом произошла трагедия, но каким образом — непонятно.

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