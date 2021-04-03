Россияне смогут участвовать в судебных заседаниях с личных телефонов

Удалёнка дошла и до российских судов — отныне гражданам разрешается присутствовать на судебных заседаниях в режиме онлайн с помощью смартфона или планшета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе", — отметил Мишустин.

Кроме того, новый законопроект предусматривает возможность связываться с судебными органами дистанционно. Например, отправить заявление или получить повестку уже можно через портал госуслуг. Однако окончательный список сервисов утвердит Верховный суд.

Уточняется, что онлайн-формат будут применять в судебных заседаниях по арбитражным, административным и гражданским делам.

А ранее глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки. Профильные ведомства должны представить их до 15 апреля.

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