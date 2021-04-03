Правительство одобрило ужесточение наказания за езду в пьяном виде

Кабмин РФ одобрил законопроект о повышении мер ответственности за езду в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом говорится на сайте правительства.

"Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", — сказано в записи.

Теперь законопроект будет внесён в Госдуму в установленном порядке.

Статья 264.1 УК РФ предполагает наказание для лица, управляющего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутого административному наказанию за подобное нарушение или невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Напомним, МВД предложило ужесточить наказание за езду в пьяном виде: на три года лишать нарушителя свободы и штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

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