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Стало известно, где похоронят заслуженного тренера Загорулько

Предварительно, погребение планируется на 5 или 6 апреля.

3 апреля 2021, 10:28
<p>Евгений Загорулько. Фото © <a href="https://rusathletics.info/135857" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВФЛА</a></p>

Евгений Загорулько. Фото © ВФЛА

Семья заслуженного тренера РФ по лёгкой атлетике Евгения Загорулько планирует похоронить его на Звенигородском кладбище. Об этом рассказал ученик специалиста, олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

"Скорее всего, похороны будут на Звенигородском кладбище, там похоронены его мама и бабушка", — приводит слова Сильнова ТАСС.

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Он отметил, что семье предлагали организовать похороны на Ваганьковском кладбище, но родные решили, что лучше, если все будут погребены в одном месте.

По словам спортсмена, похороны состоятся 5 или 6 апреля, однако точная дата ещё не определена.

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Напомним, будучи спортсменом, Загорулько занимался десятиборьем. Карьеру тренера он начал в 1967 году и специализировался в прыжках в высоту. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Сегодня, 3 апреля, стало известно, что тренер ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Он страдал онкологическим заболеванием, а недавно у него диагностировали коронавирус.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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