ГБР Украины завело дело о госизмене на Медведчука и Козака

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту совершения председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и депутатом партии Тарасом Козаком государственной измены. Об этом сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале .

"Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на моё заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Моё заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведётся Государственным бюро расследований", — написал Гончаренко.

Он отметил, что его заявление касается высказываний Медведчука, в том числе в сочетании с действиями Козака, в интервью российскому телеканалу RT, где политик комментировал вопросы, касающиеся санкций СНБО против своего однопартийца, а также аннулирование лицензий телеканалов 112, ZIK и NewsOne. По словам депутата, глава политсовета ОПЗЖ допустил ряд фраз, которые как раз и можно трактовать как государственную измену.