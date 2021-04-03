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ГБР Украины завело дело о госизмене на Медведчука и Козака

Причиной такого решения стали высказывания главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в интервью российскому телеканалу.

3 апреля 2021, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту совершения председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и депутатом партии Тарасом Козаком государственной измены. Об этом сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

"Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на моё заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Моё заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведётся Государственным бюро расследований", — написал Гончаренко.

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Он отметил, что его заявление касается высказываний Медведчука, в том числе в сочетании с действиями Козака, в интервью российскому телеканалу RT, где политик комментировал вопросы, касающиеся санкций СНБО против своего однопартийца, а также аннулирование лицензий телеканалов 112, ZIK и NewsOne. По словам депутата, глава политсовета ОПЗЖ допустил ряд фраз, которые как раз и можно трактовать как государственную измену.

Ранее Лайф рассказывал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии политика назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне. 9 марта СБУ даже допросила Медведчука по делу о госизмене. В его политсиле назвали сам факт этого допроса политически мотивированной расправой.

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Кроме того, три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой". А 16 февраля в стране начался сбор подписей за импичмент главе государства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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