По пути Little Big: клип Манижи стал самым популярным на канале Евровидения среди конкурсантов 2021 года

Клип Манижи на песню Russian Woman стал самым популярным на официальном ютуб-канале конкурса Евровидение среди 39 других участников песенного состязания 2021 года.

Ранее лидерскую позицию занимала группа из Сербии Hurricane с песней Loco Loco. На данный момент их клип посмотрели 6,6 миллиона раз, однако у Манижи уже более 6,7 миллиона просмотров.

Следом за ними с сильным отставанием расположились Мальта и Азербайджан (по 2,5 миллиона просмотров), а также Украина (2,3).

Напомним, в прошлом году Россию на Евровидении должна была представлять группа Little Big, однако из-за пандемии конкурс не состоялся. Но в активе коллектива другое достижение — их клип на песню Uno побил все предыдущие рекорды конкурса, на данный момент его посмотрели около 195 миллионов раз.

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