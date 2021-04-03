Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Великобритании семь человек умерли из-за тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

Возраст этих пациентов не уточняется.

3 апреля 2021, 09:59
<p>Фото © EPA / ТАСС / ALESSANDRO DI MARCO</p>

Фото © EPA / ТАСС / ALESSANDRO DI MARCO

В Великобритании после прививки антиковидной вакциной AstraZeneca умерло семь человек, у которых развился тромбоз. Это и послужило причиной смерти, сообщили в Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что тромбы после вакцинации образовались уже у 30 британцев. Из них у 22 человек зафиксирован тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, ещё у восьми пациентов — "другие события, связанные с тромбозами после прививок". Отмечается, что после вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов зафиксировано не было.

Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Напомним, что около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за её применения, поскольку явных доказательств этому нет. Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1