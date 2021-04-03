В Великобритании семь человек умерли из-за тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

В Великобритании после прививки антиковидной вакциной AstraZeneca умерло семь человек, у которых развился тромбоз. Это и послужило причиной смерти, сообщили в Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что тромбы после вакцинации образовались уже у 30 британцев. Из них у 22 человек зафиксирован тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, ещё у восьми пациентов — "другие события, связанные с тромбозами после прививок". Отмечается, что после вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов зафиксировано не было.