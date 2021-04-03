В Великобритании семь человек умерли из-за тромбов после прививки вакциной AstraZeneca
Возраст этих пациентов не уточняется.
Фото © EPA / ТАСС / ALESSANDRO DI MARCO
В Великобритании после прививки антиковидной вакциной AstraZeneca умерло семь человек, у которых развился тромбоз. Это и послужило причиной смерти, сообщили в Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Ранее сообщалось, что тромбы после вакцинации образовались уже у 30 британцев. Из них у 22 человек зафиксирован тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, ещё у восьми пациентов — "другие события, связанные с тромбозами после прививок". Отмечается, что после вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов зафиксировано не было.
Напомним, что около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за её применения, поскольку явных доказательств этому нет. Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.
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