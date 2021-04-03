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Регион
Опубликовано 3 апреля 2021, 13:43
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Наивность зашкаливает: в Госдуме оценили заявление украинского дипломата о подготовке НАТО к войне с Россией

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Вряд ли европейские союзники будут отстаивать интересы Зеленского, отметил депутат.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского дипломата Алексея Арестовича, который заявил о совместной с НАТО подготовке к войне с Россией за Крым.

"Заявление Киева об учениях НАТО, моделирующих войну с Россией, — это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость. Мол, только из-за Украины альянс сформировал группировку и готовится дать бой России по всем фронтам", — сказал парламентарий RT.

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По убеждению Бальбека, подобными военными учениями НАТО просто зарабатывает на обеспечение войск и не более. Вряд ли европейские союзники будут воевать за интересы украинского президента Зеленского, отметил депутат. По его словам, в данной ситуации Киев ведёт себя слишком наивно.

Напомним, представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович похвастался масштабными учениями Defender Europe 2021, в рамках которых будет отработана "война с Россией". Из стран – партнёров альянса к учениям активно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.

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А ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский оценил силу украинской армии. По словам политика, Украина способна дать отпор кому угодно.

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Наталья Исакова
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