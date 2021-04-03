В Минске оценили слова Кравчука, назвавшего Белоруссию "холуём России"

Слышать от украинских политических деятелей обвинения в зависимой политике Минска просто смешно, ведь на решения Киева влияют США и ЕС. Об этом РИА "Новости" заявил белорусский депутат и заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

Ранее первый президент Незалежной, а также представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук указал, что Украина на сегодня для России "враг", а Белоруссия является "холуём РФ".

"Слышал это заявление, посмеялся. Думаю, и весь украинский народ сейчас смеётся со слов Кравчука", — сказал Гайдукевич.

Вместе с тем депутат обратил внимание, что украинские политики много говорят о независимости и суверенитете, но при этом "не могут принять ни одного самостоятельного решения".

"Зеленский не может купить вакцину от коронавируса у России, которую хочет народ. Украинские политики — сейчас просто марионетки. Потеряны уже остатки независимости и суверенитета. Думаю, наш братский украинский народ, с которым мы дружили и будем дружить, всё это прекрасно понимает", — отметил Гайдукевич.

По мнению парламентария, на политику Украины, в частности, влияет Вашингтон, а в вопросах санкций и экономики наблюдается практически полная зависимость от Брюсселя. При этом "ЕС и США заставляют Киев выполнять те решения, которые они считают нужными, и это не секрет", — добавил белорусский депутат.

"Белоруссия сама решает, с кем строить союз. Решили на референдуме, что с Россией — и будем дальше строить его с Россией. Мы сами принимаем решения, против кого вводить санкции, строить АЭС или нет. И мы не позволяем вмешиваться ни одной стране мира в нашу внутриполитическую ситуацию, а Украина позволяет. Поэтому касательно вчерашнего заявления Кравчука могу сказать: "У кого что болит, тот о том и говорит", — подчеркнул Гайдукевич, пожелав украинскому народу наконец начать проводить действительно независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее Лайф сообщал, что Путин и Лукашенко обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между РФ и Белоруссией. Получасовой разговор глав государств получился скорее рабочим, чем праздничным.

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