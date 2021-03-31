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Песков прокомментировал доклад Госдепа США о правах человека в России: С регулярностью репродуцирует похожие тезисы

По словам представителя Кремля, их острота зависит от степени двусторонних отношений.

31 марта 2021, 10:56
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с тезисами ежегодного доклада госдепартамента США по правам человека.

"Документ этот с регулярностью репродуцирует очень похожие тезисы. В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фаз то повышается, то снижается. Мы не согласны с этим, но относимся к этому соответствующим образом", — отметил Песков в беседе с журналистами.

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Напомним, что в ежегодном докладе по правам человека Госдепартамент США раскритиковал ряд стран, в том числе и Россию. В частности, американские власти отметили, что российские граждане "не могут сменить своё правительство мирным путём через свободные и честные выборы" и "крайне ограничены в политических правах".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии США по ситуации с правами человека в России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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