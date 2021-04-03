Дела не очень: блогера Эдварда Била доставили в суд для избрания меры пресечения за резонансное ДТП

Блогера Эдварда Била доставили в суд. Видео © LIFE

Блогер Эдвард Бил доставлен в Тверской суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о резонансном ДТП в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Автозак с пранкером подъехал к специальному входу для конвоируемых лиц, после чего молодого человека завели в здание суда.

На вопрос адвоката о самочувствии Эдвард Бил грустно показал рукой, что дела у него сейчас идут не очень.

Как ранее сообщили в суде, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий. Билу просят запретить выходить за пределы квартиры и общаться с участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя. Также пранкеру просят запретить отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без письменного разрешения следователя телефон и выходить в Сеть, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, юристом и контролирующим органом. Кроме того, ему просят запретить находиться в местах проведения массовых мероприятий и участвовать в них, а также управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

В первых показаниях Эдвард Бил заявил, что якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

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