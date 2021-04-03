Дела не очень: блогера Эдварда Била доставили в суд для избрания меры пресечения за резонансное ДТП
Обвинение пранкеру пока не предъявлено, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото © LIFE
Блогера Эдварда Била доставили в суд. Видео © LIFE
Блогер Эдвард Бил доставлен в Тверской суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о резонансном ДТП в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Автозак с пранкером подъехал к специальному входу для конвоируемых лиц, после чего молодого человека завели в здание суда.
На вопрос адвоката о самочувствии Эдвард Бил грустно показал рукой, что дела у него сейчас идут не очень.
Как ранее сообщили в суде, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий. Билу просят запретить выходить за пределы квартиры и общаться с участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя. Также пранкеру просят запретить отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без письменного разрешения следователя телефон и выходить в Сеть, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, юристом и контролирующим органом. Кроме того, ему просят запретить находиться в местах проведения массовых мероприятий и участвовать в них, а также управлять автомобилем и другими транспортными средствами.
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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
В первых показаниях Эдвард Бил заявил, что якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.
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