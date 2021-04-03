Певица Юлианна Караулова раскрыла личность Единорога в треш-шоу "Маска"

Звезда первого сезона шоу "Маска" на канале НТВ певица Юлианна Караулова раскрыла личность артистки, которая скрывается за костюмом Единорога. По её мнению, это не Наталья Подольская, как предполагали ранее.

Во время одной из бесед с ведущим шоу Вячеславом Макаровым Караулова предположила, что под маской Единорога выступает 39-летняя российская певица Ирина Дубцова.

"Это сто процентов Дубцова. Это прям её тембр. <...> Прям Ирины ноты, Ирино вибрато", — отметила Караулова.

По её мнению, Единорог стал подражать Подольской, чтобы пустить жюри по ложному следу. Певица подчеркнула, что знает жену Владимира Преснякова-младшего с 16 лет, и представляет, как она может менять голос.

Ранее ведущий "Маски" приоткрыл тайну личности Зайца. И под маской может оказаться совсем не тот, на кого практически единогласно думают судьи.

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