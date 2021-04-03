В "Яндексе" и Mail.ru опровергли сообщения о передаче данных пользователей предустановленным софтом

Предустановленное российское программное обеспечение не передаёт личные данные пользователей третьим лицам. Об этом говорится в совместном заявлении "Яндекса" и Mail.ru Group.

"Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", — отметил директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.

В свою очередь, руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин подчеркнул, что все используемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности. Он также уточнил, что компания старается задействовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров, отметив, что они собирают лишь техническую обезличенную информацию.

Ранее сообщалось, что предустановленный российский софт заподозрили в передаче личных данных пользователей за рубеж. По данным аналитиков, информация якобы сливается производителям устройств, а также IT-компаниям для контекстной рекламы.

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