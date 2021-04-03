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Скончался один из основателей НИУ "ВШЭ" — профессор Лев Любимов

Ему было 84 года.

3 апреля 2021, 13:02
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Заслуженный профессор НИУ "Высшая школа экономики" и один из создателей вуза, Лев Любимов, скончался 3 апреля на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

"Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внёс бесценный вклад в её развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета", — говорится в сообщении.

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Причины смерти профессора пока не называются.


В 1984 году экономист Лев Любимов получил звание профессора. Он был членом специализированных учёных советов Института мировой экономики и международных отношений и Института США и Канады РАН. С 1992 по 1996 год входил в Совет по гуманитарному образованию при Правительстве России. В 1995 году создал НИУ "ВШЭ" и был первым проректором вуза. До последних дней руководил кафедрой макроэкономического анализа.

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А ранее ушёл из жизни чемпион СССР по футболу и экс-игрок ЦСКА Валентин Афонин. Ему был 81 год.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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