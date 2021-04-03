Скончался один из основателей НИУ "ВШЭ" — профессор Лев Любимов
Ему было 84 года.
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Заслуженный профессор НИУ "Высшая школа экономики" и один из создателей вуза, Лев Любимов, скончался 3 апреля на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.
"Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внёс бесценный вклад в её развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета", — говорится в сообщении.
В 1984 году экономист Лев Любимов получил звание профессора. Он был членом специализированных учёных советов Института мировой экономики и международных отношений и Института США и Канады РАН. С 1992 по 1996 год входил в Совет по гуманитарному образованию при Правительстве России. В 1995 году создал НИУ "ВШЭ" и был первым проректором вуза. До последних дней руководил кафедрой макроэкономического анализа.
А ранее ушёл из жизни чемпион СССР по футболу и экс-игрок ЦСКА Валентин Афонин. Ему был 81 год.
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